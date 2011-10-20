Бала: Опозиція без Тимошенко нагадує дитсадок без виховательки

Головною проблемою української опозиції всіх часів є неготовність вести конструктивну предметну дискусію, і без лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО опозиція може скотитися на маргінес.

Так директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА прокоментував УНІАН нинішній формат політичної дискусії з боку опозиції.

За словами експерта, «опозиція без Ю.ТИМОШЕНКО нагадує групу в дитячому садку без виховательки – немає ні адекватної ініціативи, ні внутрішньої логіки дій, ні стратегії, ні тактики. Найсумніше для Ю.ТИМОШЕНКО те, що саме її найближче оточення демонструє неготовність до ефективної комунікації».

В.БАЛА відзначив, що в опозиції «одними з небагатьох, хто відпрацьовує свій мандат, сьогодні є Григорій НЕМИРЯ, який повністю закриває міжнародний напрям у БЮТ, Наталія КОРОЛЕВСЬКА і Микола ТОМЕНКО, які закривають інформаційні дірки в поточному позиціонуванні. При цьому з боку т.з. «старих» членів команди Ю.ТИМОШЕНКО на їхню адресу звучать двозначні натяки і звинувачення в спробах формування власного політичного іміджу. А без них – бютівська опозиція поступово скачується на маргінес або віддає свої голоси Арсенію ЯЦЕНЮКУ».

На думку В.БАЛИ, головною проблемою української опозиції всіх часів є неготовність вести конструктивну предметну дискусію.

«Починаючи з 2002 року, українська опозиція хворіє на одну й ту саму хворобу – деструктивність, популізм і неготовність вести ідеологічну предметну дискусію. Причому, це стосується як опозиції у виконанні кандидата в Президенти Віктора ЮЩЕНКА, опозиції в особі Партії регіонів формату 2005 року, так і нинішньої опозиції. При цьому будь-які конструктивні форми суспільної дискусії опозицією сприймаються як угодовство і спроби налагодити контакти з владою», - вважає директор АМС.