«Свобода» вимагає назвати аеропорт у Львові іменем Бандери

Партія “Свобода” пропонує назвати реконструйований аеропорт у Львові іменем провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

За повідомленям, сьогодні на пленарному засіданні Львівської міської ради депутат фракції ВО «Свобода» Василь ГОРОН оприлюднив звернення до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з вимогою присвоїти реконструйованому міському аеропорту ім’я С.Бандери.

У “Свободі” зауважили, що вносять таку пропозицію за ініціативи багатьох жителів Львова. “Практика присвоєння імен національних героїв важливим інфраструктурним об’єктам є загальновідомою та поширеною у світі – аеропорт Шарля де Голля у Парижі, аеропорт Ататюрка у Стамбулі, аеропорт Джона Кеннеді у Нью-Йорку тощо. Степан Бандера для мільйонів українців мав вартість цілої армії. Слава його революційних чинів впливала на українську націю із велетенською незламною силою. Проте сучасні парламентарії та урядовці впродовж 20 років від дня проголошення Незалежності так і не сформували ідеології державного забезпечення і не навчилися розуміти поняття «національна ідея» та «національна пам’ять», – йдеться у зверненні.

Виходячи з цього та керуючись ст. ст. 2, 3 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 2, 10, 12 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутати фракції ВО «Свобода» у Львівській міськіраді вимагають присвоїти міському аеропорту ім’я Степана Бандери, оскільки це “відповідатиме патріотичному духу територіальної громади міста Львова”.

Як повідомляв УНІАН, зі свого боку мер Львова Андрій САДОВИЙ пропонує присвоїти оновленому міжнародному аеропорту «Львів» ім’я короля Данила Галицького.

«Було багато пропозицій щодо назви нашого летовища: назвати іменем Пінзеля, іменем Франка. Я звернувся до керівництва держави з пропозицією назвати аеропорт іменем короля Данила Галицького – засновника нашого міста, іменем чи не єдиного українського короля. Я думаю, що назва летовища іменем короля Данила Галицького – це дуже сильна позиція. Але аеропорт є державним, тому остаточне рішення прийматиме держава», - зазначив А.САДОВИЙ.

Міжнародний аеропорт «Львів» розташовано на південно-західній околиці міста. Аеродром був побудований у 1940 році для експлуатації легких типів літаків, цого неодноразово реконструйовали. Аеродром аеропорту «Львів» має одну злітно-посадочну смугу класу В зі штучним покриттям розміром 2510х45 м.

Кабінет міністрів розпорядженням від 20 квітня 2011 року затвердив представлений Міністерством інфраструктури скорегований проект "Реконструкція аеродрому ДП "Міжнародний аеропорт "Львів", яким загальна кошторисна вартість будівництва збільшена у 2,24 раза – до 2 млрд. 195,7 млн. грн.

Першу чергу злітно-посадкової смуги Львівського аеропорту відкрито до Дня Незалежності України, другу планують відкрити у грудні.

Новий аеровокзал з пропускною спроможністю близько 2000 пасажирів за годину відповідатиме всім вимогам терміналів міжнародних аеропортів.

Міжнародний аеропорт «Львів» запрацює на повну потужність вже до кінця березня 2012 року.