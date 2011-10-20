У Могильова підтвердили обшук на квартирі екс-міністра
20:08, 20 жовтня 2011Політика
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"В рамках однієї кримінальної справи"
У Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили факт проведення обшуку у помешканні колишнього міністра вугільної промисловості Віктора ПОЛТАВЦЯ.
Як повідомив УНІАН заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК, у помешканні В.ПОЛТАВЦЯ «проводились дії в рамках однієї кримінальної справи. Дайте день-два, і ми розповімо».
Сьогодні поінформоване джерело повідомило УНІАН, що обшук проводився вчора близько 17.00 за місцем проживання В.ПОЛТАВЦЯ - в Луганській області - працівниками місцевої міліції в рамках розслідування кримінальної справи.
Довідка УНІАН. В.ПОЛТАВЕЦЬ працював на посаді міністра вугільної промисловості України з грудня 2007 року до березня 2010 року.
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