У Могильова підтвердили обшук на квартирі екс-міністра

У Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили факт проведення обшуку у помешканні колишнього міністра вугільної промисловості Віктора ПОЛТАВЦЯ.

Як повідомив УНІАН заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК, у помешканні В.ПОЛТАВЦЯ «проводились дії в рамках однієї кримінальної справи. Дайте день-два, і ми розповімо».

Сьогодні поінформоване джерело повідомило УНІАН, що обшук проводився вчора близько 17.00 за місцем проживання В.ПОЛТАВЦЯ - в Луганській області - працівниками місцевої міліції в рамках розслідування кримінальної справи.

Довідка УНІАН. В.ПОЛТАВЕЦЬ працював на посаді міністра вугільної промисловості України з грудня 2007 року до березня 2010 року.