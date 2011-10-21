Експерт радить нардепам показати Європі схильність до компромісів

Керівництву Європейського Союзу та представникам офіційного Києва належить спільно виробити стратегію повномасштабних контактів, незважаючи на виниклі між сторонами розбіжності.

Таку думку в інтерв`ю кореспонденту ГолосUA висловив координатор міжнародних програм співробітництва в Європі (HEF) Калле Торн. За його словами, вирок, винесений лідеру партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, «істотно скоригував» терміни підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, однак, він не повинен стати «яблуком розбрату між потенційними партнерами».

«У даній ситуації українським парламентарям необхідно знову зайнятися розглядом питання про «декриміналізації статті Тимошенко», і продемонструвати Європі схильність до компромісів. А західні дипломати, у свою чергу, могли б розробити шляхи якнайшвидшої інтеграції України в структури Об`єднаної Європи», - заявив Торн.

Як зазначив експерт, і розвиток України, і, не в останню чергу, майбутнє Євросоюзу залежать від рівня довіри та взаєморозуміння між Києвом і Брюсселем.

Нагадаємо, що візит Президента України Віктора Януковича в бельгійську столицю, запланований на 20 жовтня, «з технічних причин» було перенесено на невизначений термін.