Російський міністр пояснив правила вільної торгівлі з Росією

Виключення енергоносіїв зі списку вилучень у рамках зони вільної торгівлі СНД можливе у рамках подальшої інтеграції.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Москві сказав міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО, відповідаючи на питання, коли енергоносії можуть бути виключені зі списку вилучень у рамках ЗВТ СНД.

«Я думаю, що це комплексний процес, і розглядати його можна виключно в логіці загальних інтеграційних процесів. Ми не дарма зробили ці вилучення, причому не тільки для Росії, але й багатьох інших країн, для яких це важлива експортна позиція і складає становить достатньо істотну частину фіскальної системи», - сказав він.

С.ШМАТКО зазначив, що в цьому питанні дуже складно називати конкретні терміни, оскільки «ми бачимо логіку інтеграційних процесів комплексно».

«Ми дуже раді, що Україна підписала договір про ЗВТ (СНД), ми дуже раді чути ті заяви і сигнали, які останнім часом ми чуємо від українських політиків», - сказав він.

«Заяви про те, що ми будемо практикувати поступове виключення вилучень з цього списку – це принципова позиція», - додав С.ШМАТКО.

При цьому він підкреслив, що «це шлях з чітко вказаним напрямом на створення системи повноцінної інтеграції, яким ми підемо разом з Україною, тримаючись за руки».

За його словами, ця позиція висловлена у статті прем`єр-міністра Володимира ПУТІНА, опублікованій у газеті «Известия», про створення Євразійського союзу.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня прем`єр-міністр Росії В.ПУТІН повідомив, що до списку вилучень у рамках зони вільної торгівлі СНД потрапили енергоносії і метали.

«Йдеться про вилучення по товарних групах, які представляють для бюджетів наших країн, зокрема бюджету РФ, фіскальний інтерес. Це ті групи товарів, за рахунок яких ми, значною мірою, поповнюємо свій бюджет. Йдеться про енергоносії, метали й деякі інші товари», - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що сторони виходять з того, що поступово вилучення будуть відходити, але терміни поки не встановлені.