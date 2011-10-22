Україна домовилася з Казахстаном і Росією про скасування мит на нафту
10:22, 22 жовтня 2011Політика
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Про перспективу розказав Азаров
Україна домовилася з Росією і Казахстаном про скасування цими країнами в перспективі експортних мит на нафту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі телеканалу «Інтер», коментуючи умови підписаного договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД.
«Вперше ми зафіксували в договорі згоду Росії та Казахстану протягом обмеженого часу скасувати ці імпортні мита», - сказав М.АЗАРОВ.
Він зазначив, що діючі сьогодні мита в розмірі 450 дол. за тонну нафти роблять нерентабельною роботу українських нафтопереробних заводів.
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