Кисельов: не заважайте Януковичу - не буде кримінальних справ

Опозиція змусила нову владу згадати про старі кримінальні справи Юлії Тимошенко. Про це ЛІГАБізнесІнформ заявив депутат від Партії регіонів Василь Кисельов, коментуючи порушення нових кримінальних справ проти екс-прем`єра щодо діяльності корпорації "Єдині енергетичні системи України"

Політик нагадав, що в 2007 році обіймав посаду першого заступника глави фракції Партії регіонів у парламенті і "був тим депутатом, який говорив, що Юлія Тимошенко дуже сильно наслідила з газових справах ЄЕСУ".

"Я був заступником глави слідчої комісії парламенту з цього питання. Тому я абсолютно не здивований тим, що до цих справ повернулися", - підкреслив Кисельов.

Він зазначив, що йому шкода бачити Тимошенко за гратами.

"Це чисто по-людськи, але є всі підстави для цієї лавини кримінальних справ, які обрушилися на Тимошенко. Адже хто в цьому винен? Винні в цьому її соратники", - сказав Кисельов.

Він пояснив: "В одній з передач я говорив: ну, сталося так, що ти програла. Відійди убік і не заважай. Але ні, вони не хочуть. Вона та її соратники сходять жовчю і всіляко намагаються нашкодити Віктору Януковичу. Але так же не можна!".

"Ти ж не Януковичу шкодиш, ти країні шкодиш, простим громадянам. Доки опозиція буде діяти за принципом, чим гірше країні - тим краще?", - додав він.

При цьому "регіонал" визнав, що Партія регіонів, будучи в опозиції, діяла аналогічно.

"Так, ми теж не виняток, ми теж так робили, коли були в опозиції. Я визнаю, звичайно, що ми теж так робили. Я внутрішньо тоді був проти цього. Але є партійна дисципліна. А ті, хто гнав цю війну - чим гірше, тим краще - так не можна", - сказав Кисельов.

"Цю порожню критику потрібно було припиняти. Але ні, не хочуть - по європах їздять, по америках їздять, критикують. Тепер соратники Тимошенко повинні усвідомити таке: дайте Януковичу реалізувати свій потенціал. Соратники Тимошенко! Ви її топите! Ці кримінальні справи - це зворотна реакція, тому що по ЄЕСУ є залізобетонна фактура, є неспростовні докази", - додав депутат.

"Якби опозиція поводилася толерантно по відношенню до цієї влади, то на щось, напевно, закрили б очі. Але дорікнути Януковича або прокурора Пшонку в тому, що вони упереджені - не можна! Факт ухилення від податків доведений (у справі про ЄЕСУ ). Але помаранчеві цю справу поховали в судах, коли прийшли. Це теж факт", - зазначив політик.