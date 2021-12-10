45% опитаних підтримують розширення "нормандського", із залученням США та Великої Британії.

За прямі переговори з Росією як безальтернативне рішення для врегулювання конфлікту на Донбасі виступають 56% українців, 41% – проти.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у період з 6 по 8 грудня.

"Серед варіантів формату переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі відносна більшість (45%) підтримують ідею розширення "нормандського", із залученням до нього США та Великобританії. 21% виступають за прямі переговори з Росією, 12% за переговори з представниками т.зв. ДНР та ЛНР. Лише 11% - за те, щоб "нормандський" формат у своєму звичайному складі (Україна, Росія, Франція, Німеччина) був майданчиком для переговорів про врегулювання конфлікту на Донбасі. За прямі переговори з Росією (як безальтернативне рішення) виступають 56%, 41% – проти", - йдеться у результатах опитування.

46% опитаних підтримують залучення Туреччини до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, стільки ж – проти.

Читайте такожВенедіктова провела в США зустріч з представниками Держдепу: про що домовилисяТакож результати опитування демонструють, що дві третини респондентів поверхнево знайомі зі змістом Мінських угод, чверть взагалі не знають про них. Про те, що добре знайомі з суттю цих домовленостей, зазначили лише 11% опитаних.

Попри це, більшість (54%) вважає, що Мінські угоди потрібно переглянути та підписати нові. 21% вважають, що взагалі потрібно вийти з переговорного процесу та приймати рішення без участі міжнародних посередників. Лише 12% переконані, що Україна має повністю виконати Мінські угоди.

Крім того, опитування показало, що за два роки зросла кількість прихильників ідеї запровадження віз з Російською Федерацією: сьогодні підтримують цю ідею 52%, проти – 44%.

Найбільшими союзниками України опитані вважають Канаду, Литву, Польщу та Велику Британію, а також США та Туреччину. Дещо менше вважають союзниками Францію, Німеччину та Китай, останню вважають швидше нейтральною країною.

Білорусь українці здебільшого вважать ворожою країною щодо України, при цьому за останній рік кількість таких респондентів зросла більш ніж удвічі (з 22% до 48%). Більшість опитаних (72%) вважають Росію ворожою країною, тільки 12% - союзною.

Читайте такожДПСУ покарала двох посадовців після розслідування виїзду Саакашвілі в ГрузіюЗа останній рік відчутно в кращий бік змінилося ставлення до Туреччини та Великої Британії й погіршилося щодо Білорусі.

Опитування проведено 6-8 грудня 2021 року серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

Війна на сході України - що відомо

Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими війська Криму.

Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.

Невдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.

За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.

Читайте такожБілий дім: США не тиснуть на Україну щодо автономії Донбасу на умовах РосіїСам Путін причетність своєї країни до розв’язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".

При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.

Для припинення російської агресії щодо України створили "нормандський формат" переговорів за участі України, РФ, Німеччини та Франції.

10 грудня заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга заявляє, що президент України Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

У свою чергу на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні заявили, що Росія через відмову брати на себе відповідальність за розпочату проти України війну на Донбасі фактично завела у глухий кут переговорний процес у Тристоронній контактній групі і в "нормандському" форматі.

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Автор: Леся Лещенко