Обрано голову Одеської облради

Не без претензій опозиції

Головою Одеської обласної ради обрано представника Партії регіонів Миколу СКОРИКА. Як передає кореспондент УНІАН, М.СКОРИКА, який досі працював заступником голови правління АКБ «Імексбанк», обрали переважною більшістю голосів. В голосуванні взяли участь 95 депутатів облради із 116 зареєстрованих у сесійній залі. Раніше Соціалістична партія України, Блок Юлії Тимошенко, «Народний Союз Наша Україна» и партія «Відродження» заявили, що не мають наміру брати участь у виборах голови Одеської облради «у зв’язку з нелегітимністю сесії».

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