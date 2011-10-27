Зурабов поспішив із заявою про маяки у Криму?

Україна наполягає на передачі об`єктів навігаційно-гідрографічного забезпечення, які використовує в Криму Чорноморський флот Росії, в своє управління.

Про це УНІАН повідомив високопоставлений дипломат.

«Україна займає дуже зрозумілу позицію, і тут немає ніяких змін – об`єкти гідрографії мають бути передані українській стороні», - сказав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що вислови посла РФ в Україні Михайла ЗУРАБОВА щодо цієї теми були зроблені після візиту міністра оборони РФ Анатолія СЕРДЮКОВА до Києва.

«Я знаю, що ніяких рішень не було прийнято. Можна говорити про попередні домовленості. Це питання стоїть на порядку денному відповідної підкомісії, яку очолюють заступник міністра закордонних справ України Руслан ДЕМЧЕНКО і заступник морського іністра закордонних справ – статс-секретар Росії Григорій КАРАСІН. Рішення з цього питання може прийняти тільки ця підкомісія, і далі винести на затвердження на найвищий рівень», - відзначив він.

За словами дипломата, рішення цього питання залежатиме від термінів проведення наступного засідання Міждержавної українсько-російської комісії на рівні Президентів, але терміни її проведення ще не визначені.

Він не виключив, що, можливо, відбулося зближення позицій, але питання дуже не просте і вимагатиме ще якогось часу для обговорення.

Окрім цього, дипломат зазначив, що коли підписувалися перші угоди щодо функціонування ЧФ РФ на території України, деякі питання не були до кінця продумані.

«Росія вважає, що маяки мають знаходиться в її оперативному управлінні для обслуговування ЧФ РФ, у той же час усі розуміють, що це обладнання не може служити тільки військовим кораблям. Маяки мають служити всім - і торговим, і риболовецьким, і іншим судам», - сказав він.

При цьому дипломат зазначив, що ніхто не оскаржує того, що об`єкти гідрографії належать Україні. «Інше питання, хто ними користується і на яких умовах. Саме навколо цього відбувається дискусія», - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ заявив, що Росія і Україна погоджували питання використання українських маяків Чорноморського флоту РФ. За інформацією посла, найближчим часом очікується підписання угод стосовно використання військовими ЧФ РФ українських маяків та об`єктів гідрографії, розташованих у Криму.

«Зараз підхід у використанні навігаційної інфраструктури вже узгоджений. Рішення знайдене і відпрацьовуються деталі. Використання маяків, інфраструктури, об`єктів гідрографії, звісна річ, є проблемою в роботі флотів, але найближчим часом ми зможемо ознайомити громадськість з нашими рішеннями», - сказав М.ЗУРАБОВ.

2 серпня Господарський суд Криму виніс ухвалу, що маяки Чорноморського флоту РФ найближчим часом мають бути вилучені українськими судовими виконавцями.

У МЗС України заявили, що вважають, що питання щодо використання об`єктів забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення (НГЗ) мореплавства в Чорному і Азовському морях має вирішуватися шляхом переговорів.

Директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН зазначав, що російська сторона відмовляється від виконання рішень українського суду, посилаючись на їх невідповідність регламенту вирішення спірних питань, передбачених базовими угодами щодо Чорноморського флоту РФ.

О.ВОЛОШИН запевнив, що під час переговорів українська сторона докладе зусиль, щоб вирішити це питання без зайвого політизування, але з повним дотриманням національних інтересів України.