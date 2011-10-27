Екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКОВІ знову стало зле в суді, головуючий на засіданні суддя Сергій ВОВК оголосив технічну перерву.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засідання під час допиту чергового свідка Ю.ЛУЦЕНКО відчув себе погано, у зв’язку з чим його захисник Ігор ФОМІН попросив суддю оголосити технічну перерву для надання допомоги.

Суддя С.ВОВК оголосив технічну перерву на 10 хвилин, під час якої у залі суду залишились лише конвой і дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина.

Після того, як Ю.ЛУЦЕНКО вжив певні медичні препарати, приблизно через 20 хвилин засідання суду було продовжено. Зараз у суді триває допит свідка.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Ю.ЛУЦЕНКУ бригада «швидкої» надавала Ю.ЛУЦЕНКУ медичну допомогу у залі суду.

Сьогодні, 27 жовтня, Печерський районний суд Києва відмовив у наданні дозволу на повторне медичне обстеження і лікування підсудного Ю.ЛУЦЕНКА.