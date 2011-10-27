Азаров не хоче, щоб Партія регіонів перетворилася на КПРС

Голова Партії регіонів, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що ПР не повинна перетворитися на подобу Комуністичної партії Радянського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у інтерв`ю російській радіостанції «Эхо Москвы».

Відповідаючи на запитання, чи не перетворюється Партія регіонів у партію, схожу на "Єдину Росію" чи КПРС, М.АЗАРОВ сказав: «Та ні, напевно, ні».

Разом із тим він заявив, що зараз в Україні зареєстровано майже 200 політичних партій, і лише невелика їх кількість представлена у парламенті, а більшість є нечисленними «диванними партіями».

За словами прем`єр-міністра, усі 20 років незалежності Україна характеризувалися нестабільною політичною ситуацією. При цьому він вважає прийнятним, щоб в Україні виокремилося приблизно 2-3 великих політичних сили, «які, конкуруючи між собою, змінюючись залежно від правильності своїх дій або навпаки – неправильності, але все-таки приходячи до влади, здійснювали реформи».

«З`явилася така ідеологія, щоб в Україні було 2-3 політичні сили. Ну я ж не буду займатися «Батьківщиною», нехай «Батьківщина» сама собою займається. Я не буду займатися комуністами - там є кому займатися. Я займаюся зміцненням Партії регіонів. Мені хочеться, щоб це була велика, серйозна політична сила. Зрозуміло, вона не повинна перетворитися на подобу КПРС, інакше вона буде опиратися тільки на адміністративний ресурс. А нам би хотілося, щоб вона спиралася на народ», – заявив М.АЗАРОВ, додавши, що ПР є демократичною партією.