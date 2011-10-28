Політолог: важливо не так посадити Тимошенко, як дискредитувати

Політолог Володимир ФЕСЕНКО називає нові справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо діяльності ЄЕСУ спробою її іміджевої дискредитації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

На думку політолога, основною метою порушення цих справ та поновлення старої справи щодо ЄЕСУ є не стільки засудити Ю.ТИМОШЕНКО на більший термін ув’язнення, скільки дискредитувати її в іміджевому плані.

За словами В.ФЕСЕНКА, «газові справи ефекту іміджевої дискредитації ТИМОШЕНКО особливо в очах Заходу не справили», тому зараз влада намагається знайти нові варіанти для зменшення її рейтингу.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ у 2009 році. Цей вирок викликав надзвичайний резонанс у світі. Заяви про його політичну мотивованість зробили представники більшості країн.

13 жовтня стало відомо, СБУ порушила щодо Ю.ТИМОШЕНКО ще одну кримінальну справу - за перекладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

Пізніше, 20 жовтня, Генеральна прокуратура скасувала незаконну постанову про закриття кримінальної справи відносно Ю.ТИМОШЕНКО за фактами розкрадання понад 25 млн. грн. бюджетних коштів та ухилення від сплати понад 20 млн. грн. податків корпорацією «Єдині енергетичні системи України».