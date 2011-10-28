Прес-конференція Коновалюка «Чи можна подолати земельну мафію?»

У понеділок, 7 листопада, о 12:00 в інформаційному агентстві «Наш Продукт» відбудеться прес-конференція народного депутата України Валерія КОНОВАЛЮКА, а також журналістів, що брали участь в резонансному розслідуванні в земельній сфері.

Тема прес-конференції: «Місцеві власті ховають землю від українців, порушуючи їх конституційні права. Чи можна подолати земельну мафію?».

За законодавством, кожен громадянин України має право на безкоштовну приватизацію 6 (шести!) видів земельних ділянок. У реальності місцеві власті приховують від рядових українців інформацію про вільні земельні площі. В Україні постійно відбуваються гучні корупційні скандали, пов'язані з земельними аферами. Журналісти провели власне розслідування: чи можна звичайному громадянинові реалізувати своє конституційне право на безкоштовне отримання землі? У більшості випадків заяви з проханням про виділення земельної ділянки для приватизації залишаються без відповіді. У ряді випадків громадянинові пропонується самостійно вказати земельну ділянку, визначити її межі і скласти на неї проект землевідведення. При цьому відомості про вільні ділянки на території тієї або іншої місцевої ради є засекреченими. В ході прес-конференції будуть оприлюднені списки місцевих рад і адміністрацій, що порушують законодавство України.

Адреса проведення прес-конференції: Інформаційне агентство «Наш Продукт», м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1.

Схему проїзду приведено тут.

У прес-центрі надаються послуги вільного доступу до wi-fi. Захід транслюватиметься на веб-сайті інформагентства в режимі он-лайн.

Акредитація ЗМІ:

Олена РАЙЧЕНКО

моб. (096) 920-33-36

служ. +38 (044) 593-61-44

е-mail: e.raichenko@ianp.com.ua