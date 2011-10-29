Об'єднана опозиція Черкащини розпочала збір підписів

Об’єднана опозиція Черкащини розпочала збирати підписи за свободу політв`язнів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН координатор черкаської опозиції Леонід ДАЦЕНКО, влада практично не виконала жодне із передвиборних зобов’язань та обіцянок, натомість Партія регіонів «може похвалитися лише зведенням багатомільйонних об’єктів для задоволення амбіцій і обслуговування чиновників високого рангу та розправою з політичними оппонентами», тож об`єднана опозиція шукає підтримки громади Черкаської області.

У своєму зверненні до черкащан об’єднана опозиція зазначає, що «Україна вкотре переживає рецидив тоталітаризму, коли знавісніла банда псевдополітиків, які дорвалися до влади, намагається утвердитись на посадах за допомогою запровадження цензури, залякування суспільства та переслідування опозиції.

Все частіше влада вдається до брутальної сили, проштовхуючи свої інтереси у радах різних рівнів чи розганяючи мирні демонстрації. Маховик репресивної машини набирає обертів, попри протести Заходу і навіть несхвалення Росії. За ґратами опиняється все більше політиків, стосовно яких відверто фабрикуються кримінальні справи.

Цей список очолила лідер ВО «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО, засуджена нинішньою владою до 7 років позбавлення волі лише за те, що свого часу кинула виклик олігархічним кланам, не давши їм безкарно грабувати країну. Наступним, очевидно, стане екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО. За ними будуть інші…

Єдиний можливий спосіб зупинити цей наступ тоталітаризму – разом сказати йому «ні», тому ми закликаємо не боятись і поставити свій підпис під нашою листівкою «Свободу політв’язням». Ми віримо, що нам вдасться перемогти демократичними методами, попри всі провокації влади. Ми доведемо, що українці – цивілізована нація, яка здатна відстояти свої права».

Як повідомляв УНІАН, 25 березня осередки ряду партій та громадських організацій Черкаської області створили Раду опозиційних сил. Угоду підписали обласні організації УНП, Народного Руху України, Партії пенсіонерів, «Собору», ВО «Батьківщина», «За Україну!», «Реформи і порядок», Української національної асамблеї, партії "Екологія і соціальний захист", «Просвіти», Всеукраїнського об’єднання ветеранів, ГО «Воля», ГО “Українська народна молодь”, ГО “Центр медіаініціатив”, Асоціації органів самоврядування населення, ВГО «Спілка власників житла України».