Тіньовий міністр про 5 грамів сала та челядь Януковича

Фракція «БЮТ-Батьківщина» закликає Верховну Раду ухвалити законопроект №9002, яким пропонується збільшити прожитковий мінімум до 1 тис. 494 грн., мінімальну зарплату – до 1 тис. 576 грн., мінімальну пенсію встановити у розмірі 1 тис. 254 грн.

Про це заявив народний депутат, міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Він зазначив, що цей законопроект, розроблений членами фракції «БЮТ-Батьківщина», відповідає перевиборчим обіцянкам Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

За словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, методика нарахування соціальних виплат не переглядалась в країні з 2000 року, хоча відповідний закон вимагає переглядати їх кожні п`ять років.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що відповідно до діючого прожиткового стандарту, на добу потреби громадянина України складають: 250 гр. картоплі, 100 гр. хліба, 10 гр. макаронів, 5 гр. гречки, 5,5 гр. сала і 25 гр. ковбаси.

«Хай би спробували ЯНУКОВИЧ чи АЗАРОВ самі пожити хоч декілька днів за такими нормативами і порівняйте це з 170 тисяч доларів, які витрачаються щодня з держбюджету на утримання ЯНУКОВИЧА та його челяді», - наголосив народний депутат.

Він також звернув увагу на те, що за офіційними даними Міністерства соціальної політики, фактичний прожитковий рівень у цінах липня поточного року склав 1098 грн., а уряд пропонує закласти у бюджеті з січня наступного року 1017 грн.

За словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, рівень мінімальної зарплати, запропонований урядом, так само не відповідає мінімальним потребам громадян.