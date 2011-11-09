Круглий стіл «Що таке «Руський світ» і хто такі «росіяни»?»

У п’ятницю, 11 листопада, об 11.30 в УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: “Що таке “Руський світ” і хто такі “росіяни”?”.

Питання: Що таке «Руський світ»: національність, історія, територія, самосвідомість, світосприйняття, ідентифікація? Руський світ є духовна реальність, що успадковує дух Київської, Галицько-Волинської, Литовської Русі, Великого Новгорода, Пскова, Вільного Козацтва. Міфічні і реальні "вороги" Руського світу: протистояння Сходу і Заходу? Чи готуватися російському народу до отримання незалежності у формі добровільної співдружності «в сім'ї вільній новій»?

Головна мета заходу - зібрати та озвучити весь спектр думок вчених, громадських діячів, політиків, правозахисників та істориків без купюр та цензури.

Учасники:

Євген АРХИПОВ, адвокат, правозахисник, Москва;

Олександр ШВЕДОВ, християнський журналіст, Москва;

Олег ЛЕУСЕНКО, журналіст, політолог, Київ;

Марина ЗЛОТНІКОВА, громадський активіст, Москва та ін.

Адреса: Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зал.

Потрібна акредитація. Телефон: 279-35-23.