Хто зігріє серце «біло-голубого» виборця - думки експертів

Українські експерти називають цілком ймовірною та оптимальною першу десятку виборчого списку Партії регіонів, що була оприлюднена в ЗМІ.

Про це свідчать переданы УНІАН результати опитування, проведеного «Центром досліджень політичних цінностей» щодо ймовірної першої десятки виборчого списку Партії регіонів, до якої входитимуть Віктор ЯНУКОВИЧ, Микола АЗАРОВ, Андрій КЛЮЄВ, Раїса БОГАТИРЬОВА, Тарас ЧОРНОВІЛ, Віктор ТИХОНОВ, Ринат АХМЕТОВ та В’ячеслав БОГУСЛАЄВ.

Зокрема, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ наголосив, що, виходячи із заяв і коментарів самих «регіоналів», поки що це такий “напівпрогноз, напівкулуарна інформація”. За його словами, такий склад першої десятки виборчого списку Партії регіонів є дуже ймовірним. “З того числа «регіоналів», які мають відоме ім`я і вплив – це оптимальний варіант”, - сказав О.ЄРМОЛАЄВ. При цьому, за його словами, не виключено, що коли буде визначатись брендова п’ятірка, тобто ті, хто стане індивідуальним обличчям і водночас колективним образом, можливі певні зміни, оскільки десятка поки що виглядає як дуже формальний список.

У свою чергу, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ наголосив, що, незважаючи на те, що в списку будуть присутні представники інших політичних партій, Партія регіонів на ці вибори йде не блоком. З цієї точки зору, за його словами, перша частина списку виглядає органічно. Політолог наголосив, що з точки зору конкретних кандидатур, список виглядає оптимально. Він пояснив це тим, що перший номер списку Віктор ЯНУКОВИЧ – лідер і кандидат на прем’єрство. Крім того, у списку також присутні представників інших впливових підгруп – Микола АЗАРОВ, Андрій КЛЮЄВ, Ринат АХМЕТОВ, Раїса БОГАТИРЬОВА. В.КАРАСЬОВ не виключив, що до першої десятки також буде включений і Борис КОЛЕСНІКОВ. Крім того, за його словами, Партія регіонів намагається показати певні знаки і Західній Україні. Про це свідчить той факт, що до першої частини списку можуть бути включені Тарас ЧОРНОВІЛ або Ганна ГЕРМАН. “Отже, кращого варіанту для списку я не бачу, і немає сенсу в тому, щоб залучати до списку спортсменів, зірок шоу-бізнесу. Такі постаті навряд чи можуть зігріти серця «біло-голубого» виборця”, - сказав В.КАРАСЬОВ.

Водночас, голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ висловив думку, що „ні перша п`ятірка, ні перша десятка не відіграватиме для Партії регіонів особливого значення”. За його словами, значення має лише перший номер – Віктор ЯНУКОВИЧ, і він цей список очолив.

У свою чергу керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО висловив думку, що в списку Партії регіонів перші сто осіб взагалі не грають жодної ролі. “Якщо взяти з 90-го і по 100-го кандидата і поставити їх уперед, то це не змінить ставлення їх сталого і традиційного електорату”, - сказав політолог. За його словами, головним чинником є те, що виборчий список очолив В.ЯНУКОВИЧ. “Ця десятка не носить жодного символічного характеру. В.ЯНУКОВИЧ може очолити будь-яку десятку, навіть якщо там замість прізвищ будуть просто номери, і все одно одержить ті ж самі 30%”, - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

Такої ж думки дотримується і директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ. За його словами, для Партії регіонів практично не має значення перелік тих, хто буде йти після першого номера виборчого списку. “Навіть якби до складу включили Бориса ТАРАСЮКА, це не зменшило б рейтинг Партії регіонів”, - наголосив він.

При цьому М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ зазначив, що в списку присутні фігури, з якими пов’язують певне ідеологічне навантаження, певне бачення економічного розвитку, політичної позиції. “Це прийнятний варіант, хоча міг би бути кращий. Але і цей нормальний”, - додав він.

Водночас керівник проекту «Політична думка» Володимир ПОЛОХАЛО висловив думку, що список відображає розклад центрів впливів у Партії регіонів. “Наявність АХМЕТОВА і БОГАТИРЬОВОЇ, передбачаю, що в списку з’явиться також і КОЛЕСНІКОВ, засвідчує суперечності і боротьбу за монопольний вплив у цій структурі Рината АХМЕТОВА”, - сказав він. За словами В.ПОЛОХАЛА, список продемонстрував, що партійної сутності за класичним політологічним виміром у цій структурі під назвою Партія регіонів немає. При цьому він висловив думку, що з точки зору жорсткої конкуренції, яка буде відбуватись на цих виборах, цей список надто уразливий.