Ще два свідки стали на бік Луценка

Ще два свідки у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА заявили на засіданні Печерського райсуду Києва, що не одержували злочинних вказівок від екс-міністра щодо його колишнього водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні суду було допитано колишнього співробітника апарату міністра Олександр ПАНТЕЛИШИНА, який сказав, звертаючись до Ю.ЛУЦЕНКА: "Я від вас ніяких злочинних вказівок, розпоряджень або доручень ніколи не одержував. І я не знаю, що там (у обвинувальному висновку) написано".

Інший свідок - колишній водій Ю.ЛУЦЕНКА Анатолій ЮХИМЕНКО, який працював разом з Л.ПРИСТУПЛЮКОМ, - повідомив, що йому нічого не відомо щодо суті звинувачення. За його словами, Ю.ЛУЦЕНКО не давав йому незаконних розпоряджень.

За словами А.ЮХИМЕНКА, існує наказ в МВС, який набрав чинності ще за міністра Юрія Кравченка, про закріплення водіїв міністра у Департаменті оперативної служби міністерства.

Як сказав А.ЮХИМЕНКО, повістку на допит до суду йому передавали в Департаменті внутрішньої безпеки МВС. На даний час А.ЮХИМЕНКО працює водієм вільного найму в автогосподарстві міністерства.

У судовому засіданні у справі Ю.ЛУЦЕНКО оголошено перерву до 10.30 четверга, 10 листопада.