Луценко схвалив послужний список нового міністра

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що новий глава МВС Віталій ЗАХАРЧЕНКО продемонструє свій досвід роботи в міліції за кілька місяців.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив у коментарі, переданому УНІАН адвокатами екс-міністра.

"Що стосується призначення ЗАХАРЧЕНКА, то я його не знаю. Його послужний список свідчить про серйозний досвід. А як він його використає, покаже час. Думаю, що необхідно дати новому міністру два-три місяці проявити себе і свою команду", - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.