Олександр Шлапак про соціальні стандарти, хаос у Кабміні, кризу в АПК і бізнесі

...про соціальну політику

Секретаріат Президента вважає, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА проводить непослідовну і невизначену щодо мети і параметрів соціальну політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«Ми маємо, починаючи з серпня 2006 року, темпи зростання соціальних стандартів в 2 рази нижчі, ніж минулого року. Саме це хвилює Президента, і змусило його внести соціальні ініціативи», - заявив О.ШЛАПАК.

Він зазначив, що соціальні питання уряд вирішує під тиском або обставин, або Президента, або майбутніх виборів. «Потрібна чітка програма соціальних реформ, бажано на декілька років», - наголосив О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО презентував свої соціальні ініціативи. Зокрема, він зазначив, що в Україні з 2008 року необхідно істотно переглянути соціальні стандарти у бік збільшення. Глава держави виступає за збільшення з 1 січня 2008 року мінімальної зарплати до 500 грн. і введення нової тарифної сітки для бюджетних працівників. В.ЮЩЕНКО також висловився за підвищення рівня оплати праці працівникам бюджетної сфери. Президент розкритикував невиконання норми закону, відповідно до якої мінімальний розмір середньої зарплати бюджетника має дорівнювати середній зарплаті по економіці. В.ЮЩЕНКО також відзначив необхідність удвічі підвищити грошове забезпечення військовослужбовців. Крім того, Президент запропонував збільшити коефіцієнт страхового стажу, що дозволить збільшити трудові пенсії приблизно на 35%. В.ЮЩЕНКО також вважає, що допомога при народженні другої дитини має бути збільшена до 15 тис. грн. При цьому він зазначив, що йдеться не про дуже великі кошти, і висловив переконання, що ці кошти можна знайти в бюджеті. Президент звернув увагу на те, що впровадження такої допомоги сприяло підвищенню коефіцієнта народжуваності в Україні, чого не було довгі роки. Ще однією ініціативою Президента є підвищення рівня допомоги на одну дитину в багатодітних сім`ях до 50% прожиткового мінімуму. В.ЮЩЕНКО також ініціює підвищення зарплат для працівників освіти, культури і медичної сфери, які працюють в селах, і підвищення студентам-сиротам стипендій до 1 тис. 50 грн. ...про становище в АПК Секретаріат Президента критикує уряд за відсутність реформ в Агропромисловому комплексі.

Перший заступник глави Секретаріату Президента заявив, що в 2007 році серйозних реформ в АПК не відбулося. «Системна проблема діяльності уряду - проблема АПК. Це галузь, яка менше за інших зазнала реформувань у минулі роки, в останні півроку залишена «напризволяще» і жодних серйозних реформ там немає», - заявив О.ШЛАПАК.

Зокрема, він відзначив, що в 2007 році обсяг м`яса, ввезеного в Україну через вільні економічні зони і території пріоритетного розвитку в 2 рази більший, ніж торік. «Втрати бюджету - більш як 600 млн. грн. від несплати ПДВ і митних платежів. Ми маємо загнивання українського тваринництва. На 8,6% за півроку зменшилось поголів`я великої рогатої худоби, на 16,8% зменшилися закупівельні ціни на неї, більш ніж на 30% зменшились ціни на закупівлю свиней... Караул, кричать представники тваринництва. Однак урядові так і не вдається впоратись з цією проблемою, попри те, що Президент не раз звертав на це увагу і пропонував шляхи виходу із ситуації», - відзначив О.ШЛАПАК.

...про новий закон про Кабмін Україні необхідний новий закон про Кабінет Міністрів, оскільки уряд сьогодні працює хаотично й безсистемно. Складною залишається взаємодія Кабінету Міністрів і Секретаріату Президента в плані обміну інформацією, узгодження кадрових рішень і при обліку зауважень Президента до нормативних документів уряду.

Крім того, О.ШЛАПАК зазначив, що з`явилося 6 нових центральних органів виконавчої влади - 2 міністерства й 4 комітети. «Зараз у нас рекордна кількість міністерств – 20 і 37 центральних органів виконавчої влади на рівні комітетів тощо. Введено 59 нових посад із них 39 заступників міністрів і 22 заступники органів центральної виконавчої влади. Сьогодні в МВС 11 заступників, у МінАПК – 9, у Мінфіні, Мінекономіки, Мінюсті й Мінтрансі по 8 заступників», - зазначив О.ШЛАПАК, підкресливши, що бюджет утримання заступника міністра без урахування витрат на апарат, транспорт та ін., становить понад 200 тис. грн. «Майже на 2 700 осіб збільшилася кількість людей, які працюють в органах виконавчої влади. Такого не було в нас вже давно. Дуже часто питання зміцнення виконавчої влади вирішують старим простим дідівським методом – або збільшенням людей або принципом таким – є проблема – створимо комітет, є хороша людина - створимо додаткову посаду заступника міністра», - заявив О.ШЛАПАК.

На його думку, в Україні назрів черговий етап адміністративної реформи, на якому необхідно приймати новий закон про Кабінет Міністрів для чіткого розподілу компетенції між гілками влади й визначення схеми та порядку їх взаємодії.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО відповідно до статей 150, 152 Конституції України, статей 13, 40 Закону «Про Конституційний Суд України» звернувся до Конституційного Суду з поданням про визнання неконституційним Закону «Про Кабінет Міністрів України» від 21 грудня 2006 року №514-V. 19 січня Президент повторно скористався правому вето до закону про Кабмін, який було прийнято ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

...про великий, середній і малий бізнес У Секретаріаті Президента вважають, що сьогодні уряд практично втратив контакт з дрібними і середніми підприємцями.

«Підприємництво - малий і середній бізнес залишився на узбіччі урядової дороги», - заявив О.ШЛАПАК.

За його словами, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів, яка працювала раніше з різною інтенсивністю, сьогодні «спочив у Бозі», а урядові ближчі люди із серйозним капіталом. «Вони (представники великого капіталу – УНІАН) спілкуються з урядом, вони партнери уряду, і тому уряд набагато швидше реагує на потреби великого капіталу», - наголосив О.ШЛАПАК.