Від Пшонки вимагають розібратися з примусовими відпустками вчителів

Народний депутат, член президії політради «Нашої України» Лілія ГРИГОРОВИЧ звернулася до Генерального прокурора з вимогою провести перевірку дій чиновників низки областей щодо примушування вчителів іти у безоплатні відпустки заради економії коштів місцевого бюджету.

Як повідомляє прес-служба партії, також депутат вимагає притягнути до відповідальності винних у протизаконних діях посадових осіб.

Л.ГРИГОРОВИЧ наголошує, що факти таких правопорушень зафіксовані у Тернопільській, Донецькій та Полтавській областях. Однак, за словами народного депутата, аналогічна ситуація з незаконним примушуванням вчителів іти у безоплатні відпустки заради економії коштів поширена по усій країні.

«Відпустка завжди оформлюється як нібито добровільне рішення вчителів, хоча, безперечно, подібні заяви пишуться під тиском адміністрації», - йдеться у зверненні.