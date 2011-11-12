Держміністр ФРН не змогла потрапити до Тимошенко

Державний міністр Федеративної Республіки Німеччина Корнелія ПІПЕР заявляє, що кримінальне переслідування екс-прем’єр-міністром України Юлії ТИМОШЕНКО негативно впливає на міжнародний імідж України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала вчора на прес-конференції у Києві.

«Процес над Юлією ТИМОШЕНКО кидає негативне світло на імідж України», - сказала К.ПІПЕР.

За її словами, федеральний уряд Німеччини уважно стежить за процесами, які зараз відбуваються в Україні, проти представників колишнього уряду, зокрема, високопоставлених чиновників.

К.ПІПЕР повідомила, що мала зустріч з Уповноваженою Верховної Ради з прав людини Ніною КАРПАЧОВОЮ. «Пані КАРПАЧОВА підтвердила мені, що умови ув’язнення Юлії ТИМОШЕНКО з самого початку були доволі поганими. Вона також підтвердила те, чого ми побоювалися, тобто констатувала факти порушення прав ув’язнених у місцях позбавлення волі», - сказала К.ПІПЕР.

Вона зазначила, що федеральний уряд Німеччини і країни-члени ЄС очікують від України дотримання демократичних принципів. «У правовій державі завжди діє принцип презумпції невинуватості, і доки немає чинного рішення суду, людина не має бути позбавлена волі або перебувати за гратами», - сказала К.ПІПЕР, звернувши увагу на те, що адвокати Ю.ТИМОШЕНКО подали апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва про позбавлення екс-прем’єра волі.

За словами К.ПІПЕР, якщо йдеться про високо посадовців і відомих осіб – членів колишнього уряду, то навіть якщо їх позбавлено волі, не можна порушувати їхні права на побачення. У зв’язку з цим К.ПІПЕР повідомила, що хотіла відвідати Ю.ТИМОШЕНКО у СІЗО, проте їй було відмовлено у наданні відповідного дозволу. «Я сьогодні намагалася отримати право на відвідання пані ТИМОШЕНКО, і посольство зробило все можливе для цього на моє прохання, але як мені повідомили, компетентний суддя відмовив мені», - додала К.ПІПЕР.

Вона зазначила, що ФРН очікує від української влади, що вона вживатиме більше зусиль із захисту прав людини і дотримання принципів правової держави. «Якщо цього не буде, то це може мати наслідки як для укладення угоди про асоціацію, так і саміту у грудні», - додала міністр.

При цьому К.ПІПЕР повідомила, що уряд Німеччини зацікавлений в укладенні угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

«Ми сподіваємося, що діалог з Україною буде продовжено, що незабаром ми отримаємо чіткі сигнали в цьому напрямку від української влади і від українського парламенту. Таким сигналом могло б бути звільнення всіх політичних в’язнів. Вони позбавлені волі згідно з законами, які існують в Україні, але відомо, що закони можна змінити в тому разі, якщо вони не відповідають сучасним умовам», - сказала вона.