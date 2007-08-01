У Ющенка є запасний варіант з виборами

Президент Віктор ЮЩЕНКО видав указ, яким вніс технічні зміни до свого останнього указу про призначення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

Вона сказала, що указ №675 було підписано 31 липня, а сьогодні його опубліковано в офіційному віснику Президента. Таким чином, за словами М.СТАВНІЙЧУК, цей указ набирає чинності із сьогоднішнього дня. Вона повідомила, що новим указом Президента внесено зміни до його останнього указу про призначення дострокових парламентських виборів №497 від 5 червня. За словами заступника глави Секретаріату, видання нового указу пов’язане з тим, що відповідно до норм законів дострокові парламентські вибори мають відбутися через 60 днів після рішення Президента про розпуск парламенту. Також М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що метою видання нового указу є узгодити питання, що були виникли у зв’язку з неоднозначністю початку виборчого процесу. Тепер, за словами М.СТАВНІЙЧУК, новим указом чітко визначена дата початку виборчого процесу і закріплено, що він розпочинається 2 серпня. М.СТАВНІЙЧУК підкреслила, що указ було видано, щоб ніхто не міг тепер заявляти, що вибори оголошені та відбуваються не у відповідності до законів. “Закрито всі питання щодо дати початку виборчого процесу”, - сказала М.СТАВНІЙЧУК. Вона також нагадала, що завтра минає 60-денний строк з моменту прийняття закону про внесення змін до закону про вибори народних депутатів. Також, за словами М.СТАВНІЙЧУК, з 2 серпня вступають в силу ті норми закону, які були змінені. За словами М.СТАВНІЙЧУК, також на сьогоднішній день вступили в силу «практично всі» рішення судів щодо неповноважності ВР. Крім цього, за її словами, тепер відкривається можливість для вступу в силу змін до Держбюджету нинішнього року щодо фінансування дострокових виборів.

Разом з тим, М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що «у разі ускладнення ситуації» у Президента зараз є ще одна підстава для розпуску Верховної Ради. Заступник глави Секретаріату нагадала, що відповідно до Конституції Президент може розпустити парламент, якщо він не збирається на засідання більше, ніж 30 днів з початку сесії. Однак М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що Президент повністю дотримується домовленостей, досягнутих разом з прем’єр-міністром і головою ВР щодо проведення виборів 30 вересня і відповідно сподівається на виконання цих домовленостей з усіма іншими сторонами.

Відповідаючи на запитання журналістів, якою може бути реакція Президента на розпорядження голови ВР п’ятого скликання Олександра МОРОЗА щодо проведення позачергової сесії парламенту, М.СТАВНІЙЧУК відповіла, що «це питання не до Секретаріату Президента, а до тих, хто його (розпорядження – УНІАН) видавав». М.СТАВНІЙЧУК підкреслила, що Секретаріат Президента сподівається на нормальний перебіг виборчого процесу. За її словами, Президент переконаний, що ЦВК з 2 серпня почне працювати для забезпечення виборчого процесу.