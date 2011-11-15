ВР розпочала розгляд декриміналізації

Верховна Рада України розпочала розгляд в другому читанні законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

Фракції опозиції пропонують внести поправки до цього законопроекту, які стосуються декриміналізації статті, за якою засуджено екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО.