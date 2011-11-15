Місія МВФ обіцяє повернутися до України

Місія Міжнародного валютного фонду повернеться для продовження роботи до України після завершення переговорів України і Росії щодо газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР повідомив під час виступу на 6-й щорічній конференції Інституту Адама Сміта сьогодні в Києві.

«Уряд України вважає, що буде підписана чергова угода з Росією з газу. І ми погодилися почекати до досягнення остаточного результату», - сказав М.АЛЬЄР.

При цьому роботу, яку представники місії МВФ провели під час візиту до України з 25 жовтня по 3 листопада, він назвав плідною.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Міжнародний валютний фонд на початку листопада домовилися взяти паузу і почати перегляд програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.

Програма співпраці України і МВФ, прийнята в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на майже 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 року. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати низку вимог, зокрема, підвищити тарифи для населення на газ і теплопостачання.