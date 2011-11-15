Президенти Польщі і ФРН: зустрінемося з Януковичем, коли впаде імла

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ та Федеральний президент Німеччини Крістіан ВУЛЬФ висловили жаль з приводу того, що глава Української держави Віктор ЯНУКОВИЧ через складні погодні умови не зміг прибути до Польщі і взяти участь у святкуванні 200-річчя Вроцлавського університету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на урочистостях з 200-річчя Вроцлавського університету.

Зокрема, під час свого виступу Б.КОМОРОВСЬКИЙ висловив жаль, що через туман В.ЯНУКОВИЧ не зміг вилетіти з України через туман у Вроцлаві. «Я хочу сказати слова жалю до погоди, що сьогодні ця зустріч важлива для трьох країн відбувається без В.ЯНУКОВИЧА», - сказав він.

Водночас, він висловив сподівання, що В.ЯНУКОВИЧ все-таки прибуде до Польщі і зможе взяти зустріч у тристоронній зустрічі.

Президент Німеччині у своєму виступі також висловив сподівання, що туман розсіється.

«Ми зустрінемося з В.ЯНУКОВИЧЕМ, коли впаде імла, і думаю, що з України спаде імла», - сказав він.

Він підкреслив, що Україна, підписавши угоду про «Східне партнерство», приєдналась до цінностей Європи.

Надзвичайний та Повноважний Посол України в Польщі Маркіян МАЛЬСЬКИЙ зачитав привітання В.ЯНУКОВИЧА, яке він передав, за словами українського посла, з борту літака, очікуючи на виліт в Польщу. У своєму вітальному слові Президент України наголосив, що Вроцлавський університет робить неоцінений внесок у розвиток українсько-польських відносин.

За останньою інформацією, Президент України поки що не вилетів з Києва через несприятливі погодні умови – туман у Вроцлаві.