У Попова не знають, хто стоїть за парканом біля ВР

Київська міська державна адміністрація не надавала погоджень на виконання робіт зі встановлення огорожі навколо будівлі Верховної Ради.

Про це йдеться у відповіді на депутатський запит члена фракції НУ-НС Кирила КУЛИКОВА.

Зокрема, у відповіді за підписом першого заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА вказується, що Головним управлінням контролю за благоустроєм дозвіл на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення у зв’язку з проведенням робіт зі встановлення огорожі по вул. Грушевського навколо будівлі Верховної Ради України не видавався. Крім того, йдеться у відповіді, заявки на отримання відповідного дозволу не надходили.

К.КУЛИКОВ направив звернення до КМДА 17 жовтня 2011 року. Запит стосувався надання інформації про підстави, ініціаторів та виконавців робіт зі встановлення огорожі навколо будівлі Верховної Ради.