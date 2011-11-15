У Донецьку влада вела переговори з чорнобильцями до другої ночі

Протестуючим у Донецьку чорнобильцям, афганцям і «дітям війни» ніхто з представників правоохоронних органів не погрожує порушенням кримінальної справи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби Донецької обласної державної адміністрації Римма ФІЛЬ.

«Вчора пізно ввечері губернатор області, начальник ГУВС і прокурор області зустрічалися з протестуючими, з одинадцятої години до початку другої ночі вони вели переговори в будівлі Пенсійного фонду», - повідомила Р.ФІЛЬ.

За її словами, «переговори закінчилися тим, що 35 чоловік залишилися в будівлі, вони перевели свої вимоги в законне русло – подали сьогодні заявку на пікетування будівлі регіонального управління Пенсійного фонду».

«На даний момент 41 чол. знаходяться в актовому залі, а решта учасників акції – навколо», - уточнила керівник прес-служби.

Вона спростувала інформацію, поширену деякими ЗМІ про те, що нібито учасникам протесту погрожують порушенням проти них кримінальної справи «за захоплення державної установи».

«Ні. Приводу порушувати кримінальну справу взагалі немає. Ось ГУВС говорить, що ніяких інцидентів не зафіксовано», - сказала Р.ФІЛЬ, додавши, що ніхто з представників влади і правоохоронних органів учасникам акції не погрожує.

При цьому вона зазначила, що учасники акції протесту не говорили, що розпочали голодовку.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада в Донецьку близько тисячі чорнобильців, афганців і дітей війни прийшла в обласне управління Пенсійного фонду України і зажадали негайного прибуття до них прем`єр-міністра М.АЗАРОВА, інакше погрожували оголосити голодовку.

Голова обласної організації «Чорнобиль-єдність» Микола ГОНЧАРОВ повідомив, що представники чорнобильців, афганців і тих, хто має статус «діти війни», поспілкувалися з начальником управління Георгієм ЯКИМЕНКОМ.

М.ГОНЧАРОВ зазначив, що після того, як Г.ЯКИМЕНКО пояснив, що пенсії для цих категорій громадян нараховуються тільки згідно з відповідною постановою Кабінету міністрів України, всі присутні прийняли рішення звернутися особисто до М.АЗАРОВА.

Чорнобильці, афганці і діти війни вимагають від влади виконати закони, згідно з якими вони мають доплати до пенсій.

Сьогодні вночі 41 учасник акції протесту, перебуваючи в актовому залі будівлі регіонального управління ПФ, почали голодовку з вимогою термінової зустрічі з М.АЗАРОВИМ.

Голова управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Г.ЯКИМЕНКО подав у відставку.