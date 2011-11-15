БЮТ залишив сесійну залу ВР

Фракція "БЮТ-Батьківщина" залишила сесійну залу на знак протесту проти відмови декриміналізувати статтю, за якою засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, одразу після негативного голосування щодо цієї статті фракція "БЮТ-Батьківщина" заблокувала трибуну ВР.

Зокрема, опозиція пропонувала виключити статтю 365 з Кримінального кодексу України та на її заміну внести нову статтю, яка передбачала менш суворе покарання. Виступаючи з трибуни Верховної Ради, перший заступник лідера фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що Україна втратила свій європейський вибір через відмову фракції більшості декриміналізувати деякі статті Кримінального кодексу.

При цьому він наголосив, що правовим та фізичним знищенням Ю.ТИМОШЕНКО влада нічого не доб’ється. «Фракція Партії регіонів та її політичні сателіти продемонстрували, що вони є обслуговуючим персоналом та сліпим знаряддям ЯНУКОВИЧА», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він додав, що на знак протесту фракція "БЮТ-Батьківщина" залишає сесійну залу.