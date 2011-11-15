Брифінг «Нові можливості для безробітних»

У середу, 16 листопада, о 10:00 у Києві відбудеться брифінг «Нові можливості для безробітних». Учасники: 1. Віктор СУХОМЛІН – директор Київського міського центру зайнятості; 2. Микола КУЧИНСЬКИЙ – заступник начальника відділу Головного управління освіти і науки виконавського органу Київської міської ради; 3. Лідія КРЕШИМІНСЬКА – директор вищого комерційного училища КНТЕУ (м. Київ); 4. Петро НАКОНЕЧНИЙ – директор вищого професійного училища №33 м. Києва; 5. Василь МЕЖИГОВСЬКИЙ – в.о. директора навчально-курсового комбінату КП «Київпастранс». Тема: «Послуги Київського міського центру зайнятості з професійного навчання: нові можливості для безробітних, кваліфіковані кадри для працедавців» Питання: Основні показники Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ) щодо надання послуг незайнятому населенню з професійного навчання. Співпраця КМЦЗ з професійно-технічними закладами м. Києва. Проходження стажування на підприємствах, організаціях, установах. Навчання безробітних громадян у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Виступи представників навчальних установ – учасників брифінгу, які співробітничають з Київським міським центром зайнятості. Круглий стіл відбудеться в прес-центр інформагентства «НАШ ПРОДУКТ». У залі надаються послуги вільного доступу до wi-fi. Акредитація ЗМІ обов'язкова. Реєстрація ЗМІ: Олена РАЙЧЕНКО, менеджер із зв'язків з громадськістю тел.: +380 (44) 593-6144, (096) 920-3336 е-mail: e.raichenko@ianp.com.ua Адреса проведення: м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1, прес-зал інформагентства «НАШ ПРОДУКТ». Схему проїзду приведено тут.

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