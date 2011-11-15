Брифінг «Нові можливості для безробітних»

13:58, 15 листопада 2011
Політика
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У середу, 16 листопада, о 10:00 у Києві відбудеться брифінг «Нові можливості для безробітних».

Учасники:

1. Віктор СУХОМЛІН – директор Київського міського центру зайнятості;

2. Микола КУЧИНСЬКИЙ – заступник начальника відділу Головного управління освіти і науки виконавського органу Київської міської ради;

3. Лідія КРЕШИМІНСЬКА – директор вищого комерційного училища КНТЕУ (м. Київ);

4. Петро НАКОНЕЧНИЙ – директор вищого професійного училища №33 м. Києва;

5. Василь МЕЖИГОВСЬКИЙ – в.о. директора навчально-курсового комбінату КП «Київпастранс».

Тема: «Послуги Київського міського центру зайнятості з професійного навчання: нові можливості для безробітних, кваліфіковані кадри для працедавців»

Питання:

Основні показники Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ) щодо надання послуг незайнятому населенню з професійного навчання.

Співпраця КМЦЗ з професійно-технічними закладами м. Києва.

Проходження стажування на підприємствах, організаціях, установах.

Навчання безробітних громадян у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Виступи представників навчальних установ – учасників брифінгу, які співробітничають з Київським міським центром зайнятості.

Круглий стіл відбудеться в прес-центр інформагентства «НАШ ПРОДУКТ».

У залі надаються послуги вільного доступу до wi-fi.

Акредитація ЗМІ обов'язкова.

Реєстрація ЗМІ:

Олена РАЙЧЕНКО, менеджер із зв'язків з громадськістю

тел.: +380 (44) 593-6144, (096) 920-3336

е-mail: e.raichenko@ianp.com.ua

Адреса проведення: м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1, прес-зал інформагентства «НАШ ПРОДУКТ».

Схему проїзду приведено тут.

 

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