Брифінг «Нові можливості для безробітних»
У середу, 16 листопада, о 10:00 у Києві відбудеться брифінг «Нові можливості для безробітних».
Учасники:
1. Віктор СУХОМЛІН – директор Київського міського центру зайнятості;
2. Микола КУЧИНСЬКИЙ – заступник начальника відділу Головного управління освіти і науки виконавського органу Київської міської ради;
3. Лідія КРЕШИМІНСЬКА – директор вищого комерційного училища КНТЕУ (м. Київ);
4. Петро НАКОНЕЧНИЙ – директор вищого професійного училища №33 м. Києва;
5. Василь МЕЖИГОВСЬКИЙ – в.о. директора навчально-курсового комбінату КП «Київпастранс».
Тема: «Послуги Київського міського центру зайнятості з професійного навчання: нові можливості для безробітних, кваліфіковані кадри для працедавців»
Питання:
Основні показники Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ) щодо надання послуг незайнятому населенню з професійного навчання.
Співпраця КМЦЗ з професійно-технічними закладами м. Києва.
Проходження стажування на підприємствах, організаціях, установах.
Навчання безробітних громадян у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.
Виступи представників навчальних установ – учасників брифінгу, які співробітничають з Київським міським центром зайнятості.
Круглий стіл відбудеться в прес-центр інформагентства «НАШ ПРОДУКТ».
У залі надаються послуги вільного доступу до wi-fi.
Акредитація ЗМІ обов'язкова.
Реєстрація ЗМІ:
Олена РАЙЧЕНКО, менеджер із зв'язків з громадськістю
тел.: +380 (44) 593-6144, (096) 920-3336
е-mail: e.raichenko@ianp.com.ua
Адреса проведення: м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1, прес-зал інформагентства «НАШ ПРОДУКТ».
Схему проїзду приведено тут.