Експерт каже, що виборці чекають месію

Суспільний запит на політика нової формації, представника ідеологічної альтернативи в Україні не реалізований, але Наталія КОРОЛЕВСЬКА і Віталій КЛИЧКО «цілком можуть перейти до розряду харизматичних лідерів мас». Таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМС, коментуючи останні дані соцопитувань, О.ГОЛОБУЦЬКИЙ сказав, що, судячи з даних соцопитувань, ні Олег ТЯГНИБОК, ні Арсеній ЯЦЕНЮК, ні Віталій КЛИЧКО не стали «альтернативною надією», Україна перебуває в очікуванні «приходу» «свого роду месії».

За словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, «український виборець традиційно хоче вірити в прихід свого роду месії. Соціологічна динаміка – вже усталене. Падає рейтинг влади, дуже слабо коливається рейтинг опозиції. І водночас стабільно збільшується кількість тих виборців, які не вірять нікому або не прийдуть на вибори. Рух «противсіхів» вийшов за рамки технологій. Це означає, що серед нинішніх топ-10 українських політиків немає ідеологічної альтернативи. Звичайно, роль політика нової формації вже не включатиме «месіанських» характеристик через електоральний масштаб. Проте можна сміливо говорити, що потенційна ніша такої «альтернативи» становить до 25%».

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, багато з перерахованих і не неназваних українських політиків дуже близько підійшли до такого образу, проте не змогли перейти тієї істотної грані, яка розділяє технології і харизму. «Поза сумнівом – і А.ЯЦЕНЮК, і В.КЛИЧКО, і та ж Н.КОРОЛЕВСЬКА дуже успішно відпрацьовують на технологічному рівні образ «третьої сили». Проте поки що в масовій свідомості ці політики не асоціюються як вожді політичної альтернативи. І якщо у випадку з А.ЯЦЕНЮКОМ вже можна говорити про тенденцію «нереалізації» суспільних сподівань, то і Н.КОРОЛЕВСЬКА, і В.КЛИЧКО ще цілком можуть, якісно відпрацювавши напрям, перейти до розряду харизматичних лідерів мас», - вважає заступник директора АМС.