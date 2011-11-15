Янукович плутається, коли говорить про Тимошенко?

Данський Гельсінкський комітет з прав людини вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у своїх публічних заявах про злочини екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО плутає підозри із встановленням судом вини особи.

Про це йдеться у попередній доповіді комітету, переданій агентству УНІАН.

У комітеті нагадують, що в інтерв’ю німецькій газеті “Франкфуртер Альгемайне Цайтунг” від 18 жовтня В.ЯНУКОВИЧ повідомив про підґрунтя нових кримінальних справ проти Ю.ТИМОШЕНКО: “Існує два рішення суду - американського та російського, у яких детально зафіксовано, у чому вона винна. Якщо вже в Америці відбувся процес, на якому ЛАЗАРЕНКА було засуджено до терміну за ґратами..., коли в Росії відбувся судовий процес, на якому генерал-полковника ОЛІЙНИКА було засуджено до шести років ув’язнення: до цих злочинів була безпосередньо причетна ТИМОШЕНКО – особливо до випадків, які стосувались співробітників російського Міністерства оборони. В Україні не сплачувались податки, хоча газ продавався на українській території”.

У комітеті переконані, що “твердження Президента, однак, будуються виключно на підозрах та не підтримуються рішеннями незалежного суду, оскільки вирок екс-прем’єру України Павлу ЛАЗАРЕНКУ, винесений у США, не має жодного відношення до справи корпорпції «Єдині енерегтичні системи України»; колишнього начальника Головного управління військового бюджету і фінансування Міністерства оборони РФ генерала ОЛІЙНИКА 26 листопада 2003 року було виправдано Президією Верховного Суду Росії, а саму пані ТИМОШЕНКО ніколи не було засуджено у жодній з цих двох країн. Нібито ухиляння від сплати податків лежить в основі однієї з відновлених справ, але її також не було за це засуджено”.

“Таким чином, у своїх заявах Президент порушує презумпцію не винуватості”, – йдеться у доповіді.