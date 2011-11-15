Верховна Рада закрилася до завтра

Вечірнє засідання Верховної Ради закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, перед тим, як народні депутати проголосували за закриття вечірнього засідання, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив, що надійшла заява від трьох фракцій про оголошення перерви у роботі парламенту на півгодини «для проведення консультацій».

В.ЛИТВИН посміявся і зауважив, що у такій ситуації необхідно закрити вечірнє засідання, щоб фракції могли консультуватись до завтра.

Після цього парламент проголосував за закриття вечірнього засідання.