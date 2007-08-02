В Україні стартувала виборча кампанія. Чи не стартувала?

Сьогодні в Україні згідно указу Президентаза номером 675/2007 від 31 липня стартує виборча кампанія.

Нагадаємо, що це – вже четвертий підписаний Віктором Ющенком документ, покликаний забезпечити проведення дострокових парламентських виборів. У ньому чітко вказується дата початку перегонів - 2 серпня 2007 р.

За словами заступника глави Секретаріату Марини Ставнійчук, новим указом чітко визначена дата початку виборчого процесу і цей факт не підлягає сумніву.

Проте вчора міністр юстиції Олександр Лавриновичзаявив, що початок виборчої кампанії залежить від рішення, яке має прийняти Центральна виборча комісія. «Якщо вважати абстрактно теоретично цей указ законним, то завтра з`являється право у політичних партій висувати своїх кандидатів і ЦВК може оголосити про початок виборчої кампанії. Практично завтра ми побачимо рішення ЦВК, якщо воно буде», - зазначив вчора міністр.

За станом на 9 ранку на сайті Центрвиборчкому не з’явилося жодних прямих або опосередкованих ознак початку виборчого процесу.

Також нагадаємо, що у орієнтовному плані робот ЦВК, затвердженому рішенням комісії від 30 липня, повідомлення про який міститься на офіційному сайті ЦВК, немає жодної згадки про проведення дострокових парламентських виборів.