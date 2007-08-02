Кириленко обіцяє, Тимошенко хоче в це вірити

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що у новому складі парламенту «Наша Україна» не створить коаліцію з Партією регіонів і виконає угоду про формування демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам під час проведення чергового етапу VIII з’їзду Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».

«Я не дуже хочу в це вірити», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що як Президент, так і «Наша Україна», вже відчули на собі, що таке «бути в коаліції з мафією».

При цьому, за її словами, для забезпечення формування в новому складі ВР демократичної коаліції БЮТ на дострокових виборах до парламенту має набрати таку кількість голосів виборців, щоб забезпечити проходження до ВР 226 народних депутатів від блоку.

Раніше лідер політичної партії “Народний Союз Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО обіцяє, що блоку “Наша Україна – Народна самооборона” у Верховній Раді VI скликання створюватиме коаліцію лише з Блоком Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на третьому етапі V з’їзду НСНУ.

«Від листопада минулого року «Наша Україна» не веде і не має наміру вести мову про нову коаліцію з Партією регіонів», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, “нашоукраїнці” вже мають “сумний” досвід створення коаліції з цією політичною силою, що призвело до розчарування виборців.

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що угода про об’єднану опозицію, підписана між «Нашою Україною» і БЮТ 24 лютого цього року, і угода про створення виборчого блоку “НУ-НС”, яка буде підписана сьогодні, передбачає утворення коаліції лише демократичних сил. «Ми будемо боротися за створення більшості у складі «НУ-НС»-БЮТ. Саме ці дві політичні сили, у випадку перемоги, сформують новий український уряд і візьмуть на себе відповідальність за початок системних змін на краще», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, пропрезидентська більшість дозволить главі держави розпочати виконувати і реалізовувати системні економічні, податкові, бюджетні та конституційні реформи.