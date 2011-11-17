Концепція Генплану Києва – винести брухт на територію Київської області?

Концепція Генерального плану розвитку Києва до 2025 року – винеcти брухт на територію Київщини. Місцеві громади Київщини не згодні з цим документом, але їхню думку ніхто не враховує.

Про це в ефірі ток-НЕшоу «Київський форум» заявив заступник начальника Управління містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури Київської обласної державної адміністрації Віктор ГЛЕБА.

За словами посадовця, в чинному Генеральному плані Києва передбачено 12 тисяч гектарів промислових територій у приміській зоні, куди мали б перенести підприємства зі столиці. Однак незабаром їх може значно побільшати.

«Згідно з проектом Генерального плану – це 35 тисяч гектарів. І якщо почитати, які об’єкти будуть на цих територіях, то це шкідливі, низькорентабельні, застарілі. Тобто концепція Генплану міста Києва – винести брухт на територію Київської області », – зазначив В.ГЛЕБА. При цьому, на думку чиновника, не зрозуміло, яким чином буде втілюватися в життя цей проект, «тому що плану земельно-господарського устрою ні Київ не має, ні ті території, куди збираються виносити ці промислові об’єкти».

Як зазначив В.ГЛЕБА, проект Генерального плану Києва до 2025 року розроблявся без урахування думки жителів області.

«Цей Генплан зобов’язує інші населені пункти враховувати положення Генерального плану під час розробки планів міст, містечок і сіл. І це, незважаючи на те, що місцеві громади не згодні з багатьма пунктами Генплану. Зокрема, щодо перенесення шкідливих підприємств тощо», – наголосив він.

Довідка УНІАН. Генеральний план розвитку Києва є основним містобудівним документом, який визначає принципові рішення щодо розвитку, планування, забудови і використання територій міста Києва.

18 вересня 2008 року Київська міська рада прийняла рішення «Про розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року».

16 вересня 2010 року Київська міська рада за підтримки 80 депутатів прийняла Концепцію стратегічного розвитку столиці, яка є першим етапом у розробці Генерального плану розвитку Києва та його приміської зони до 2025 року.

23 червня 2011 року Київська міська рада прийняла за основу Стратегію розвитку міста Києва до 2025 року.

До 30 грудня 2011 року продовжений строк громадського обговорення Генерального плану розвитку Києва, ініційованого Київською міською державною адміністрацією, під час якого громадськість може внести пропозиції і зауваження до проекту документу.

Зараз діє Генеральний план міста Києвата проект планування його приміської зони на період до 2020 року, затверджений Київрадою 28 березня 2002 року.