Довгий пояснив, чому в Києві проблеми з транспортом і житлом

Київрада ухвалила Концепцію стратегічного розвитку столиці (першої стадії розробки Генерального плану розвитку Києва та його приміської зоні до 2015 року).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, за таке рішення на пленарному засіданні VI сесії VI скликання проголосували 80 депутатів.

Прийняття концепції, на думку фахівців, сприятиме упорядкуванню планування та забудови міста Києва, а також визначенню основних напрямків та пріоритетних завдань з розвитку Києва, йдеться у повідомленні.

«Сьогодні Київрада зробила черговий крок до затвердження Генерального плану міста Києва. Адже Київ досі живе за застарілим генеральним планом, який передбачав значно меншу кількість населення. Тому зараз у розвитку міста виникає дуже багато проблем. Це величезне транспортне навантаження, проблеми із забезпеченням житлом та об’єктами соціальної сфери. Ці всі проблеми вимагають невідкладного вирішення, тому ми системно і продумано підходимо до розвитку міста», - сказав секретар Київради О.ДОВГИЙ.

Він підкреслив, що 9 серпня 2010 року Київська міська державна адміністрація створила спеціальний консультативно-дорадчий орган – Комітет з розробки Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Новим Генеральним планом передбачається реконструкція та розвиток транспортної інфраструктури міста. Зокрема, завершення будівництва Великої міської кільцевої дороги, дублерів в’їздів до міста, нових ліній метрополітену та швидкісного трамваю, електрички до Борисполю і кільцевої міської електрички, Подільсько-Воскресенського мостового переходу, Дарницького залізнично-автомобільного мосту, спорудження Троєщинсько-Оболонського мостового переходу, реконструкція моста Патона, Петрівського залізничного мосту, будівництво тунелів тощо.

Також заплановано збільшення загального обсягу житлового фонду не менш як на 38,5 млн. кв. м з доведенням загальної площі житла у Києві до 93,5 млн. кв. м, модернізація та реконструкція кварталів, які відносяться до застарілого житлового фонду, створення житлового фонду, призначеного для переселення мешканців з будинків барачного типу, гуртожитків й інших непридатних для проживання будівель.

Передбачено будівництво нових парків і скверів, будівництво спортивних парків та парків дозвілля, озеленення пішохідних зон у громадських центрах.

Генеральний план розвитку Києва є основним містобудівним документом, який визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста. Для урахування громадських інтересів та, зважаючи на багатоплановий характер проблем розвитку міста, залучено до розробки проекту більше 20 науково-дослідних проектних організацій та жителів міста.