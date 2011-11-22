Янукович: Газові переговори з Росією є ще далеко не завершеними

Переговорний процес з Росією щодо постачання і транзиту газу є ще далеко не завершеним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав під час зустрічі сьогодні у Києві з Президентом Литовської Республіки Далею ГРІБАУСКАЙТЕ.

«З двох боків є рух назустріч, але процес ще далеко не завершено», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, це є суттєвою проблемою для України, оскільки ціна на газ впливає як на економіку країни, так і на соціальну сферу. Як зауважив В.ЯНУКОВИЧ, ціна на газ впливає на формування тарифів у житлово-комунальній сфері.