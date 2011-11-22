Янукович каже, що святкуватиме День Свободи по-своєму
"Я це пройшов"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні відзначатиме День Свободи, але по-своєму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів на спільній прес-конференції з Президентом Литви Далею ГРІБАУСКАЙТЕ.
«Сьогоднішні заходи кожний святкуватиме по-своєму, я теж по-своєму», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.
При цьому він відзначив, що слово «свобода» має особливу цінність у його житті. «І я знаю про це не з чуток. Я це пройшов», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він упевнений, що до свободи, як і до суверенітету держави, як до сім`ї, треба ставитися як до цінності, яку потрібно берегти.
У свою чергу Д.ГРІБАУСКАЙТЕ привітала українських журналістів з тим, що вони можуть ставити Президенту України гострі питання, а це свідчить про наявність у країні свободи слова.
Вітаючи українців зі святом, вона порадила берегти і боротися за свою свободу.
Водночас Президент Литви так і не відповіла на запитання, чи прийме вона запрошення відзначити День Свободи на Майдані Незалежності.