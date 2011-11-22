Янукович каже, що святкуватиме День Свободи по-своєму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні відзначатиме День Свободи, але по-своєму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів на спільній прес-конференції з Президентом Литви Далею ГРІБАУСКАЙТЕ.

«Сьогоднішні заходи кожний святкуватиме по-своєму, я теж по-своєму», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він відзначив, що слово «свобода» має особливу цінність у його житті. «І я знаю про це не з чуток. Я це пройшов», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він упевнений, що до свободи, як і до суверенітету держави, як до сім`ї, треба ставитися як до цінності, яку потрібно берегти.

У свою чергу Д.ГРІБАУСКАЙТЕ привітала українських журналістів з тим, що вони можуть ставити Президенту України гострі питання, а це свідчить про наявність у країні свободи слова.

Вітаючи українців зі святом, вона порадила берегти і боротися за свою свободу.

Водночас Президент Литви так і не відповіла на запитання, чи прийме вона запрошення відзначити День Свободи на Майдані Незалежності.