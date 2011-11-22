Закон про вибори експерт називає «страховкою для партійної бюрократії»

Закон про вибори народних депутатів України в узгодженій владою і опозицією редакції можна розцінювати як свого роду страховку для партійної бюрократії, що не має шансів перемогти на мажоритарних виборах, але претендує на збереження контролю над потужними партійними організмами.

Так прокоментував УНІАН наслідки ухвалення закону про вибори заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

За його словами, «напередодні виборів в опозиційних партіях розгориться дискусія щодо методів формування списків. Знову підуть розмови про праймериз, про внутрішню конкуренцію і необхідність лідерів - для натхнення своїх партійців - виходити на мажоритарні округи. Проте зараз партійна бюрократія цілком може бути спокійна. Критичність участі в мажоритарних виборах для політиків формату ТУРЧИНОВА, КОЖЕМ’ЯКИНА, «любих друзів» ЯЦЕНЮКА істотно знизилася».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що «політики, які контролюють партійний організм, сьогодні можуть бути спокійні персональними результатами. Проте це не означає, що внутрішньої боротьби не буде. Це стосується як провладних, так і опозиційних партій. Боротьба буде за все: за методи формування списків, за вибір одномандатних округів, узгодження їх з політичними партнерами з інших партій. І ця боротьба буде не безболісною. І в довгостроковій перспективі виграють ті, хто піде від протистояння і доведе свою спроможність як на одномандатних округах, так і на всеукраїнському рівні. Обличчя партійної бюрократії однозначно зміниться після виборів 2012».

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, ще одним негативним наслідком виборчої кампанії може стати відхід з політичної арени відносно незалежних молодих політиків, не готових або не здатних вести боротьбу ресурсами. «Багато молодих і яскравих політиків, перш за все опозиціонерів, швидше за все, підуть з політичної арени. Щонайменше, втратять депутатський мандат. І лише небагато з так званих перспективних можуть собі гарантувати місце в парламенті». За словами експерта, це, перш за все, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Микола ТОМЕНКО, Андрій ШЕВЧЕНКО, Євген СУСЛОВ. Водночас, під загрозою відходу з парламенту, на думку експерта, можуть опинитися Олесь ДОНІЙ, Анатолій ГРИЦЕНКО, Володимир АРЬЄВ та інші політики.

Як повідомляв УНІАН, ВР 17 листопада 2011 року ухвалила в цілому закон України «Про вибори народних депутатів».

За ухвалення відповідного рішення проголосували 366 народних депутатів з 404 зареєстрованих у сесійному залі.

Зокрема, «за» проголосували 187 депутатів від фракції Партії регіонів, 62 – від "БЮТ-Батьківщини", 36 – НУ-НС, 24 – КПУ, «Реформи заради майбутнього» - 19, Народна партія – 20, позафракційні – 18.

Законом передбачено, що вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою.