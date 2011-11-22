Майдан закрився до 1 грудня

Прихильники опозиції офіційно оголосили про завершення мітингу на Майдані Незалежності в Києві з нагоди 7-ї річниці Помаранчевої революції та Дня Свободи.

Як передає кореспондент УНІАН, в той же час учасники акції не поспішають розходитися, продовжуючи спілкуватися між собою та висловлюючи обурення діями працівників міліції.

Також організатори заходу закликали його учасників зібратися знову на Майдані Незалежності 1 грудня разом із чорнобильцями та воїнами-афганцями, які протестуватимуть проти скасування пільг.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після проведення акції з нагоди річниці Помаранчевої революції на Майдані Незалежності біля Головпоштамту прихильники опозиції намагалися перейти на протилежну сторону Хрещатика, де встановлюється новорічна ялинка, аби там продовжити свій мітинг.

У свою чергу спецпідрозділи міліції вишикувались у щільну шеренгу, щоб перешкодити цьому.

Також між прихильниками опозиції та міліцією сталася невелика сутичка при спробі учасників акції пройти до Бесарабської площі Хрещатиком безпосередньо по проїжджій частині.

Бійці спецпідрозділу «Беркут» заблокували рух нечисленної колони, не пропускаючи її вперед.