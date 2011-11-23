Політики: влада поставила мету мати 300 голосів у парламенті

Партія регіонів хоче у Верховній Раді 2012 року отримати конституційну більшість, щоб, внісши зміни до Конституції України, обрати в 2015 році в парламенті Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України на другий термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала народний депутат України Ірина ГЕРАЩЕНКО (фракція НУ-НС) під час круглого столу на тему: “Якою буде Верховна Рада –2012?”, організованого Інститутом Горшеніна.

За її словами, “парламент 2012 року вибирається під президентські вибори 2015 року, і для партії влади ключове питання мати там 300 голосів” для того, щоб наступного Президента України можна було обрати в парламенті. Депутат наголосила, що такий сценарій не виключений, оскільки відбувається падіння рейтингу В.ЯНУКОВИЧА.

І.ГЕРАЩЕНКО також прогнозує, що “десь ближче до виборів” до Закону “Про вибори народних депутатів України” будуть внесені зміни, і всі ті запобіжники, які вдалося внести опозиції і якими вона “сьогодні так пишається”, будуть зняті, “так само як було зроблено за два дні до другого туру президентських виборів у лютому 2010 року”.

І.ГЕРАЩЕНКО наголосила, що вже при ухваленні Закону “Про вибори народних депутатів України” відбулися фальсифікації, оскільки проект закону був розданий за три хвилини до голосування і ніхто з депутатів не зміг з ним ознайомитися, а законопроект ухвалили одразу в першому читанні і як закон.

І.ГЕРАЩЕНКО наголосила, що не викликає сумніву, що опозиція подолає 5% бар’єр, але основна проблема в мажоритарних округах, бо саме там “насправді собака зарита”. За її словами, розуміючи свою непопулярність, представники Партії регіонів в округах йтимуть як самовисуванці, а “потім дружніми рядами вони поповнять цю фракцію в парламенті України”.

Народний депутат підкреслила, що “неодноразово ми в опозиції говорили про те, що ключовим питанням є участь у виборчій кампанії лідерів опозиції Юлії ТИМОШЕНКО і Юрія ЛУЦЕНКА”. Вона зазначила, що ухвалений парламентом закон “не наближає участь їх у виборах 2012 року”. “Таке враження, що про цю обіцянку, про це гасло всі забули і вже побігли ділити мажоритарні округи, списки і все що завгодно”, - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, опозиція не мала морального права підтримувати даний закон після того, як не були враховані її пропозиції до законопроекту щодо декриміналізації, зокрема, 365 статті Кримінального кодексу України.

І.ГЕРАЩЕНКО звернулася до представника «БЮТ-Батьківщини» Сергія СОБОЛЄВА із запитанням, чи є на сьогодні оцінка Юлії ТИМОШЕНКО щодо даного закону. Той у свою чергу нагадав, що вже певний час до Ю.ТИМОШЕНКО не допускають “ні соратників, ні рідних, а виключно тільки слідчих податкової адміністрації”, тому “дивним” є таке запитання.

Народний депутат України Віктор МАТЧУК (фракція НУ-НС) наголосив, що влада запропонувала такий варіант проекту закону про вибори, який є єдино можливим для неї “варіантом збереження влади”. “І ніяких не потрібно ілюзій стосовно того, що це спосіб йти до виборця, спосіб забезпечити представників інтересів громади. Цей законопроект спрямований на одне - на збереження сьогоднішньої чинної влади”, - наголосив він. При цьому «нашоукраїнець» додав, що “той, хто за нього проголосував, той підтримує чинну владу”.

Член політради ВО “Свобода” Андрій ІЛЛЄНКО наголосив, що при ухваленні закону про вибори народних депутатів “спрацювали інстинкти”. За його словами, Партію регіонів “в даному випадку цікавила влада, а парламентську опозицію - особиста безпека”.

Він наголосив, що вибори за даним законом призведуть до того, що в наступному парламенті “буде вже не проста більшість, а конституційна, контрольована Адміністрацією Президента”. “300 голосів - це мета, яку сьогодні ставить перед собою влада”, - вважає А.ІЛЛЄНКО. За його словами, “парламентська опозиція хоче зберегти хоча б 100 місць”. При цьому він додав: “Йдеться про банальну змову з метою власних політичних інтересів“.

А.ІЛЛЄНКО повідомив, що в найближчу суботу буде зібрано політраду ВО “Свобода”, і “ми будемо вирішувати, яка буде наша подальша позиція щодо нашої участі чи не участі в Комітеті опору диктатурі”. “Звичайно, поспішних рішень, якихось там грюкань дверима ніхто не влаштовує, але ми маємо розібратися і маємо зрозуміти логіку наших партнерів по Комітету, оскільки було діаметрально змінено позицію при голосуванні за закон про вибори”, - сказав він.