Тюремники: у Тимошенко не виявлено смертельних патологій

Державна пенітенціарна служба заявляє, що у Юлії Тимошенко при обстеженні за межами СІЗО не виявлено патологічних змін, які несуть загрозу її життю.

Про це, як повідомляє Українська правда, йдеться у прес-релізі служби, опублікованому в середу.

"23 листопада 2011 року, в одному з лікувальних закладів м. Києва відповідно до рекомендацій комісії МОЗ України проведено інструментальне обстеження (магнітно-резонансна томографія, рентген, сонографія) стану здоров’я Тимошенко", - підтверджує служба.

"За результатами проведених обстежень у Тимошенко не виявлено патологічних змін, які несуть загрозу її життю", - заявляє Державна пенітенціарна служба України.

За твердженням служби, "стан здоров’я (Тимошенко) дозволяє проведення необхідних слідчих дій".

"Результати обстеження передані до медичної частини Київського СІЗО для призначення курсу лікування", - йдеться у прес-релізі.

Пенітенціарна служба уточнює, що стан здоров’я Тимошенко "продовжує перебувати під контролем медперсоналу Київського СІЗО"