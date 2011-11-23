Королевська: влада відбирає в українців не лише хліб, але й видовища

Прийняття змін до закону про гастрольну діяльність фактично означатиме, що уряд вводить монополію держави у сфері культури. Про це заявила народний депутат України (фракція БЮТ-Батьківщина), голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час засідання, присвяченого обговоренню законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про гастрольні заходи в Україні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, за її словами, «прийнявши Податковий кодекс, влада відібрала у людей можливість вести бізнес. Потім уряд знайшов спосіб не виконувати рішення судів по пільговикам. Відібравши, таким чином, у десятків тисяч людей хліб, влада вирішила забрати і видовища».

Як наголосила депутат, суть пропонованого урядом законопроекту - зобов`язати будь-якого організатора культурного заходу, будь-якого виконавця, будь-який колектив, в тому числі і цирковий, брати в органах місцевої влади дозвіл на проведення концерту і вносити за нього передоплату.

Владислав ТРОЇЦЬКИЙ - організатор фестивалю «Гогольфест», режисер театру «Дах», у свою чергу заявив, що прийняття цього законопроекту зробить будь-які гастролі, в тому числі театральні, невиправдано ризикованими. «З одного боку, ми будемо стикатися з заплутаною дозвільною системою, в якій величезну роль відіграватимуть смаки тих чи інших чиновників, які приймають рішення на місцях. Це створить підґрунтя як для корупції, так і для цензури. З іншого боку - на плечі організаторів ляже абсолютно невиправдане і неприйнятне фінансове навантаження у вигляді передоплати, яку мало хто зможе собі дозволити», - сказав він.

У результаті, каже Н.КОРОЛЕВСЬКА, все матеріальне навантаження законопроекту ляже на плечі кінцевого споживача: «Артисти будуть змушені спочатку закладати вартість усіх ризиків в ціну квитків, що призведе до їх подорожчання мінімум на 25-50%». За словами політика, вартість нового збору складатиме 1-5% від передбачуваної суми виручки за всі виступи в тому чи іншому місті. При цьому місцеві влади можуть не видати дозвіл на гастролі і при цьому - не повернути внесок.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, даний законопроект стане черговою годівницею для чиновників. «Чиновники самі вирішуватимуть, вимагати їм 1% від виручки або всі 5%. Це означає, наприклад, що мери і місцеві ради будуть проводити концерти в підтримку своїх кампаній, у тому числі виборчих, практично безкоштовно. А всім іншим доведеться платити: і за концерти в рамках виборчого процесу, і за концерти на підтримку благодійних акцій або міжнародних заходів», - говорить політик.

Генеральний директор - художній керівник капели «Думка» Євген САВЧУК представляв на слуханнях інтереси Міністерства культури. На його думку, законопроект потребує суттєвого доопрацювання. «Збір в розмірі 5% повинен встановлюватися лише для зарубіжних виконавців. Українські ж артисти та творчі колективи повинні платити значно менше. Кошти, отримані в результаті цього збору повинні, в першу чергу, йти на розвиток української культури, на розвиток гастрольної діяльності вітчизняних колективів і виконавців. Вони не повинні йти в загальний котел бюджету, це буде не справедливо», - сказав він. Також, на його думку, в законопроект необхідно внести поправку, яка зобов`яже повідомляти глядачам під час продажу квитків, чи буде використовуватися фонограма. «У багатьох країнах використання фонограми заборонено. Ми повинні якщо не заборонити її використання, то хоча б зобов`язати виконавців чесно попереджати людей, який саме продукт пропонується їх увазі», - сказав Є.САВЧУК.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що законопроект у такій формі приймати не можна, тому буде створена робоча група, яка підготує проект закону до другого читання.

«Справа не лише в грошах, які уряд хоче відібрати у людей цим податком. Кабмін фактично вводить монополію держави у сфері культури. Після прийняття цього закону ми втратимо Свободу культури. Влада буде вирішувати, що ми зможемо побачити й почути, а що - ні», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.