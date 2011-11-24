Чорнобильці про компроміс, розкрадений бюджет і самоспалення

У Донецьку прокуратура обіцяла порушити кримінальну справу за фактом невиконання рішень судів про виплати пенсій чорнобильцям у встановлених законом сумах, якщо до 25 листопада 2011 року не будуть погашені в повному об'ємі борги за їхніми пенсіями.

Про це УНІАН повідомив сьогодні голова Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Микола ГОНЧАРОВ.

Він підкреслив, що на сьогодні «нормальний, компромісний шлях» з вирішення конфлікту влади з чорнобильцями – повернуться «в конституційне поле, тобто, Кабінет міністрів має розпочати виконувати норми законів».

«Як нам обіцяв прокурор області, до 25 листопада нам повинні виплатити так звану другу половину пенсій за листопад. Ось якщо нам не буде виплачена ця половина, прокуратура обіцяла порушити кримінальну справу», - сказав М.ГОНЧАРОВ.

«Ось ми післязавтра і подивимося, що буде зроблено прокуратурою Донецької області, чи буде порушено кримінальну справу за фактом невиконання рішень судів і розкрадань коштів в особливо великих розмірах», - додав голова облорганізації чорнобильців-інвалідів.

На його думку, «цю проблему створив сам уряд - він розікрав державний бюджет, а зараз намагається звичайних пенсіонерів протиставити нам, що нібито ми, інваліди-чорнобильці, своїми великими пенсіями забираємо кошти Пенсійного фонду, а це неправда, це чиста брехня, оскільки ми фінансуємося із коштів держбюджету».

М.ГОНЧАРОВ ще раз заявив, що рішення Донецького окружного адміністративного суду про заборону акції чорнобильці не збираються виконувати, мають намір його оскаржити і готові піти на крайні заходи, протестуючи проти беззаконня.

«Рішення суду ми оскаржимо, але виконувати його ми не будемо. Якщо тільки стосовно нас силові структури застосують силу, то тут є люди, які готові піти на крайні заходи аж до самоспалення. І це не блеф», - додав чорнобилець.

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці в Донецьку голодують з 15 листопада, вимагаючи виплати їм законних пенсій у повному обсязі і зустрічі з прем'єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

Сьогодні вночі Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодовки ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду через загрозу теракту.

У Донецькій обласній державній адміністрації повідомили, що після вивчення законності судового рішення про заборону акції чорнобильців Державна виконавча служба виконає постанову суду.

У свою чергу, МВС України заявило, що міліція забезпечить правопорядок під час виконання судового рішення про заборону акції чорнобильців, які пікетують Управління Пенсійного фонду в Донецькій області.