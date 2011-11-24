СБУ заявляє, що вже давно не допитувала Тимошенко

Служба безпеки України заявляє, що «від 4 листопада ц.р. Головним слідчим управлінням СБ України жодних слідчих дій з Юлією ТИМОШЕНКО не проводилося і на сьогодні, 23 листопада 2011р., їх проведення не планувалося».

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-центру СБУ.

В СБУ також зазначають, що «заяви адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО про зворотнє є провокативними технологіями, спрямованими на вчинення тиску на досудове слідство».

Як йдеться в повідомленні, «Головним слідчим управлінням СБУ продовжується розслідування кримінальної справи щодо ТИМОШЕНКО Юлії Володимирівни та ЛАЗАРЕНКА Павла Івановича за фактом вчинення замаху на розтрату коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів України зобов’язань корпорації «ЄЕСУ» перед Міністерством оборони Російської Федерації на суму 405 млн. 500 тис. доларів США».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 листопада, захисник Сергій ВЛАСЕНКО повідомив журналістам, що оскаржив проведення слідчих дій з екс-прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО у камері Лук’янівського СІЗО, оскільки вони є незаконними.

Захисник зауважив, що слідчі дії з Ю.ТИМОШЕНКО у камері проводять таким чином: у камеру площею приблизно 12 кв. метрів, де стоять три ліжка, певні меблі тощо, заходять двоє слідчих, адвокат, Ю.ТИМОШЕНКО лежить у ліжку, проводиться допит, їй ставлять запитання, на які вона відповідає, не встаючи з ліжка.

«Хоча Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово усно та письмово заявляла, що стан її здоров’я не дозволяє їй брати повноцінну участь у слідчих діях, і вона просить їх перенести, але слідчі на це не реагують», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.

Він зауважив, що подав прокурору скаргу на дії слідчих.

«На жаль, на сьогоднішній день жодної реакції немає», - сказав захисник.

У свою чергу, сьогодні, 23 листопада, у прес-службі Державної податкової служби України заявили, що з 18 листопада поточного року будь-які слідчі дії за участю екс-прем’єра слідчими податкової міліції не проводяться.