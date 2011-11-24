Україна і НАТО поговорять про нові виклики

Україна та НАТО проведуть конференцію з нових викликів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив журналістам ввечері 23 листопада заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН після завершення засідання Комісії Україна - НАТО.

“Це буде захід у форматі конференції, присвячений проблематиці нових викликів”, - сказав він.

За словами П.КЛІМКІНА, у ході конференції планується обговорити основні нові виклики – від енергетичної безпеки до кібербезпеки.

Як сказав заступник міністра, конференція відбудеться в Україні, швидше за все, у другій половині 2012 року.