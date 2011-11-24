Україна і НАТО поговорять про нові виклики
09:00, 24 листопада 2011Політика
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Відбудеться конференція
Україна та НАТО проведуть конференцію з нових викликів.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив журналістам ввечері 23 листопада заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН після завершення засідання Комісії Україна - НАТО.
“Це буде захід у форматі конференції, присвячений проблематиці нових викликів”, - сказав він.
За словами П.КЛІМКІНА, у ході конференції планується обговорити основні нові виклики – від енергетичної безпеки до кібербезпеки.
Як сказав заступник міністра, конференція відбудеться в Україні, швидше за все, у другій половині 2012 року.
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