Тарасюк каже, що саміт Україна-ЄС під загрозою зриву

Саміт Україна-ЄС, який має відбутися в Києві 19 грудня, знаходиться під загрозою зриву через дії української влади щодо опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Борис ТАРАСЮК на семінарі «Євроінтеграційна політика та євроатлантичне партнерство України» в Києві.

За його словами, від політики українського керівництва у найближчі тижні залежатиме не тільки парафування угоди про асоціацію України і ЄС, але й проведення саміту взагалі.

На думку Б.ТАРАСЮКА, саме через дії української влади щодо екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та інших опозиційних лідерів парафування угоди перейшло із суто технічного питання у політичне.

«Якщо не відбудеться змін щодо ставлення української влади до опозиції, щодо стану демократії в Україні загалом, то, я думаю, що угоду про асоціацію не буде парафовано під час саміту Україна-ЄС, і саміт перетвориться, власне, на висловлювання невдоволення керівництва Європейського Союзу на адресу української влади», - зазначив Б.ТАРАСЮК.

За словами політика, якби було все нормально, то ми б стали свідками парафування угоди в грудні цього року, а в перших місяцях наступного року відбулося б підписання угоди та ратифікація її Європарламентом, Верховною Радою і національними парламентами країн – членів ЄС.

У свою чергу виконувач обов’язків директора Департаменту Європейського Союзу МЗС України Всеволод ЧЕЧЕНЦОВ не зміг точно відповісти на запитання журналістів про те, чи відбудеться парафування угоди про асоціацію на саміті в Києві в грудні. При цьому він відзначив, що для обох сторін це дуже важливий документ, тому питання про конкретну дату його підписання не головне в даному процесі.

Сумніви щодо парафування угоди про асоціацію між Україною і ЄС висловили також директор Інституту трансформації суспільства професор Олег СОСКІН та президент Атлантичної ради України Вадим ГРЕЧАНІНОВ.