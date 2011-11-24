Васюник розуміє, чому влада оминає тему Голодомору

Влада припинила роботу над Національною книгою пам’яті жертв Голодомору, заявляє співкоординатор Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору, екс-віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК.

Як повідомили УНІАН у Центрі досліджень визвольного руху, за словами І.ВАСЮНИКА, нинішня влада спеціально оминає тему Голодомору, бо боїться її.

«Страх побудований на її незручності для московського патронату нинішньої влади. Саме тому вони розвертають державну політику. Роблять так, щоб не злити керівництво іншої держави», - сказав він.

Одним із прикладів, за словами І.ВАСЮНИКА, є припинення роботи над Національною книгою пам’яті жертв Голодомору після виборів Президента 2010 року.

«Робота над книгою тривала упродовж 2006-2008 років. Її загальний обсяг - 23 тисячі сторінок, впорядковано спогади понад 200 тисяч очевидців, ідентифіковано майже мільйон жертв і 14 тисяч сіл, де вмирали від голоду. Також зібрана інформація про людей, які допомагали виживати, ділилися останнім шматком хліба. Робота тривала під керівництвом Інституту національної пам’яті», - додав він.